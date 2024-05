Nuova occupazione, Sciences Po chiude sede a Parigi domani

La direzione di Sciences Po ha annunciato la chiusura domani della sua sede principale a Parigi a causa di una nuova occupazione da parte degli studenti mobilitati per la causa palestinese. "A seguito del voto sull'occupazione studentesca, gli edifici in 25, 27, 30, rue Saint-Guillaume e 56, rue des Saints-Pères, rimarranno chiusi domani, venerdì 3 maggio. Vi invitiamo a continuare a lavorare da casa", si legge in un messaggio ai dipendenti inviato dal dipartimento Risorse Umane di Sciences Po.



