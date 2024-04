Salute mentale, il Giappone accoglie l'approccio basagliano del 'Fareassieme'

Si è svolta in diverse tappe del Giappone la trasferta de 'Il Movimento delle Parole ritrovate', l'associazione nata a Trento nel 2000 che si occupa della salute mentale, le cui attività sono diffuse in numerose regioni italiane. Nel corso di quasi una settimana, che ha visto incontri coordinati a Kagoshima, nel sud ovest dell'arcipelago, a Osaka per un convegno organizzato dall'università locale, e nella capitale Tokyo, con la visita a un manicomio, il gruppo guidato dallo psichiatra trentino e referente nazionale, Renzo De Stefani, ha illustrato l'approccio del 'fareassieme': la possibilità di dare voce e presenza, alla pari, a tutti i protagonisti del mondo della salute mentale: utenti, familiari, operatori e cittadini. In base allo statuto, nel corso degli incontri regionali e nazionali - che sono diventati appuntamenti molto frequentati, i partecipanti sono in grado di scambiare opinioni sulle proprie esperienze e soprattutto riportare, applicando pratiche di fareassieme, qualità della vita a chi vive disagi psichici importanti e dalle sue famiglie. "In Giappone la risposta alla malattia mentale è sostanzialmente ancora ferma ai manicomi", spiega in un rapporto De Stefano, frequente viaggiatore nel Paese del Sol Levante.

Il movimento basagliano 'Le parole ritrovate' in tour in Giappone



"Strutture prevalentemente private in cui spesso il direttore è anche il proprietario della struttura che solitamente viene ereditata dal figlio maschio. E che orientano con il loro potere le politiche nazionali in tema di salute mentale". Le autorità, tuttavia, sono molto attente a quanto di efficace si fa nel resto del mondo per poi importarlo e 'copiarlo'. Tra queste, ad esempio, la riforma Basaglia che ha portato alla chiusura dei manicomi in Italia nel 1978, che è conosciutissima in Giappone ed anche guardata con ammirazione e positività. "Kagoshima è stata la parte più impegnativa e anche stimolante del tour", dice De Stefani all'ANSA. "Oltre al collegamento tra le 5 sale italiane e quella della prefettura, dove c'è stato un bel confronto incoraggiato da 30 interventi, 15 italiani e 15 giapponesi, abbiamo presentato il nostro approccio che ha sicuramente stimolato interesse e favorito, cosa inusuale per il Giappone, un confronto 'paritario' e una sorta di 'impegno' a ritrovarsi a scadenze mensili per costruire assieme un percorso finalizzato a produrre un cambiamento nella situazione della salute mentale di Kagoshima, con l'ambizione di esportarla anche in altre realtà giapponesi, considerato che al meeting anno partecipato in presenza e in streaming più di 100 tra professionisti utenti e familiari di altre città del Paese".

