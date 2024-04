Migranti: cadavere in spiagga a Messina, forse vittima naufragio

Il cadavere di un uomo, in avanzato stato di decomposizione, è stato rinvenuto stamattina sulla spiaggia di Rodia, a Messina. Sono intervenuti i militari della capitaneria di porto e i carabinieri. Si tratta del terzo corpo ritrovato, a partire da domenica, nelle acque messinesi dopo i due individuati al largo dell'isola di Filicudi e tra Patti e Vulcano.

Non è escluso - e sui ritrovamenti è forte l'attenzione degli investigatori e perfino dei funzionari della prefettura di Agrigento - che i tre cadaveri possano essere dei dispersi del naufragio verificatosi il 10 aprile in acque Sar maltesi.





