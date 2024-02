Insanguinata dopo gli scontri a Napoli, 'Violenza inattesa'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Spintoni e manganellate davanti alla sede Rai a Napoli - Notizie - Ansa.it

Manifestazione organizzata dopo le polemiche seguite all'esibizione del cantante a Sanremo e per le sue parole contro il genocidio in corso a Gaza. De Magistris: 'Manganellate per chi ha chiesto cessate il fuoco'. Feriti cinque poliziotti e cinque manifestanti, nessuno in gravi condizioni (ANSA)