Le acque di Venezia conquistate dalla Vogalonga,7500 i regatanti

Venezia senza eliche a motore ma solo con barche a remi oggi in occasione della 48/A edizione della Vogalonga, manifestazione nata per combattere il modo ondoso, diffondere l'attenzione per la laguna e rinverdire le tradizioni veneziane.

Sono stati oltre i 7500 partecipanti scesi in acqua su un percorso di circa 30 chilometri, dal bacino di San Marco - la partenza data dal classico colpo di cannone - e poi via lungo tutte le isole, fino al ritorno in Canal Grande e l'arrivo davanti alla chiesa dalla Salute. Lungo la laguna sono sfilate complessivamente 2000 imbarcazioni di ogni forma e dimensione, rigorosamente a remi, con la partecipazione di rematori da 29 nazioni, quella con il maggior numero di iscritti la Germania.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA