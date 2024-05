Il direttore del carcere di Benevento, la protesta è rientrata

"Al rifiuto del medico della Asl di visitare un detenuto è esplosa una protesta vibrata, sfociata in momenti di concitazione con la rottura di alcune vetrate le cui schegge hanno ferito lievemente due agenti di polizia. Non c'è stata alcuna colluttazione, né aggressione da parte dei detenuti verso gli agenti e ora la protesta è rientrata". Lo dice all'ANSA il direttore del carcere di Benevento, Gianfranco Marcello, a proposito dei disordini avvenuti nella casa di reclusione.

"Viviamo una situazione difficile a causa del sovraffollamento delle carceri - aggiunge Marcello -. Abbiamo quasi il doppio dei detenuti che dovremmo avere e gestiamo con non poche difficoltà la situazione, grazie esclusivamente all'impegno eroico del personale".

"Dopo la protesta gli stessi detenuti hanno collaborato alla pulizia e a sistemare i locali", ha conclude il direttore.

I due agenti feriti sono stati medicati in ospedale ed hanno fatto rientro a casa per sottoporsi a nuovi controlli domani.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA