Spintoni e manganellate davanti alla sede Rai a Napoli, 10 feriti lievi

Durante i tafferugli anche un fotoreporter resta ferito al sopracciglio. I poliziotti hanno avuto tra i dieci (per quattro agenti) ed i venti giorni di prognosi (in un caso). "La pressione esercitata dai manifestanti sui poliziotti ha schiacciato i reparti inquadrati verso la recinzione della sede Rai e ciò ha determinato una reazione di alleggerimento che ha chiaramente impedito l'interlocuzione con i manifestanti circa le loro reali intenzioni", si legge in una nota diffusa dalla questura di Napoli.

La situazione poi torna normale, e il presidio si scioglie quando uno dei manifestanti ottiene un'intervista ai microfoni della Rai per spiegare le ragioni del sit-in. "Pretendiamo - dicono gli esponenti della Rete pro Palestina - una televisione pubblica che non minacci la libertà di parola, che non censuri e non neghi un genocidio in atto: oltre 100.000 tra uccisi e feriti gravi, di cui il 70% donne e bambini, come ha evidenziato la Corte Internazionale di Giustizia". All'iniziativa di piazza partecipa anche l'ex sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Era necessario - racconta - protestare contro l'uso politico della televisione pubblica da parte dell'amministratore delegato Roberto Sergio che schiera la radiotelevisione pubblica italiana a favore dello Stato d'Israele prendendo le distanze dal cantante Ghali che aveva osato parlare di genocidio. Il bilancio per chi ha chiesto giustizia per il popolo palestinese, la fine dell'occupazione israeliana, il cessate il fuoco, è di molte manganellate, con teste aperte e molto sangue".





La polemica politica scoppia dopo pochi minuti dalle notizie dei disordini. "C'è un clima irrespirabile di regime. Chiediamo a Piantedosi di assumersi la responsabilità di quanto è venuto a Napoli e di chiarire cosa abbia reso necessario una simile reazione", dicono gli esponenti del Movimento 5 Stelle in commissione di Vigilanza Rai. "Il ministro deve venire a riferire subito nell'Aula della Camera sull'aggressione da parte delle forze dell'ordine a dei giovani che manifestavano pacificamene a Napoli contro la guerra israeliano-palestinese", chiedono poco dopo i parlamentari del Pd, del M5s e di Avs. Il leader della Lega Matteo Salvini invece esprime "solidarietà umana e culturale a Roberto Sergio e totale condanna per chi insulta e minaccia professandosi 'pacifista'", in un pomeriggio che vede scuotere viale Mazzini anche dalla reazione di "fortissimo disappunto" della presidente Rai, Marinella Soldi, contro la nota dell'amministratore delegato. Un'iniziativa, argomenta Soldi, non condivisa tra i vertici del servizio pubblico e che a suo avviso sarebbe stata frutto di mancanza di riflessione e di cautela, rischiando di far apparire l'azienda divisa e di parte. Intanto si moltiplicano i presidi pro Palestina davanti alle sedi della Rai: oggi dopo Napoli è toccato a Firenze, Torino e Trento, domani sarà la volta di Milano, sabato di Roma.



Sale a sette il numero dei feriti tra le forze dell'ordine dopo le tensioni davanti alla sede Rai di Torino durante una manifestazione pro Palestina. Oltre a tre poliziotti risultato feriti quatto carabinieri. Due mezzi delle forze dell'ordine sono stati danneggiati. I manifestanti intanto, che da un migliaio si sono ridotti ad alcune centinaia, sono ripartiti in corteo fermandosi davanti a un McDonald's, dove hanno imbrattato le vetrine con alcune scritte. Altre scritte sono state fatte nella centrale via Po, sempre inneggianti alla Palestina e contro lo Stato di Israele. Il corteo si è diretto poi in piazza Castello e si avvia alla conclusione.

