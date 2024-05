Torna a Milano l'allerta meteo che riguarda dal pomeriggio possibili temporali e dalle 18 anche il rischio idrogeologico.

Per questo è stato attivato il Centro Operativo Comunale (COC) della Protezione civile che monitora il livello di Seveso e Lambro e coordina gli eventuali interventi in città. Il bollettino meteo dell'Arpa prevede piogge anche domani, che saranno intense in serata con ulteriori precipitazioni martedì.





