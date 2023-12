In carcere a Budapest da un anno, il padre scrive a Meloni

Da quasi un anno l'italiana Ilaria Salis, milanese di 39 anni, maestra elementare, è rinchiusa nel carcere di massima sicurezza di Budapest in condizioni detentive disumane. E' accusata di aver aggredito due neonazisti durante il cosiddetto Giorno drell'Onore che ogni 11 febbraio richiama a Budapest centinaia di adoratori di Hitler. Lo riporta la Repubblica con un ampio servizio secondo il quale il padre della donna ha scritto alla premier Meloni, al presidente del Senato La Russa e al Guardasigilli Nordio per denunciare i soprusi ai quali è sottoposta la figlia senza ricevere risposta alcuna.

Salis è stata arrestata a Budapest dopo il raduno neonazista dell'11 febbraio 2023 ed è accusata di aver aggredito due militanti dell'estrema destra. Da ottobre denuncia le condizioni disumane del carcere. In cella, 3 metri e mezzo di spazio vitale, convive con topi e scarafaggi, il cibo scarso. A questo si aggiunge l'umiliazione di essere trascinata alleudienza "legata e tenuta al guinzaglio da un agente di scorta". Le contestano anche di essere legata a Hammerbande, il gruppo tedesco che si propone di "assaltare i militanti fascisti".

Il padre, Roberto Salis ha scritto alle massime cariche italiane perchè intervengano. Non per sottrarre la figlia al tribunale di Budapest, ma per tutelarne i diritti. Nella lettera chiede tra l'altro "cosa hanno fatto gli organi consolari per evitare la violazione dei diritti subiti da Ilaria?".

