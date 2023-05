Temporali sull'Italia per tutta la settimana

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - Tanti temporali su tutta l'ltalia per almeno altri 7-8 giorni. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. che conferma un tempo molto instabile con mattine soleggiate e piogge intense nel pomeriggio.

L'Anticiclone delle Azzorre domina tra le Isole Britanniche e la Scandinavia con il risultato che sul fianco orientale scorrono correnti fresche ed instabili verso lo Stivale.

In particolare nelle prossime ore, dopo una mattinata in prevalenza soleggiata, avremo ancora temporali specie sulle Isole Maggiori, sulla dorsale appenninica in successivo spostamento verso le regioni tirreniche.

Questo sarà il copione anche dell'ultimo giorno di un maggio tempestoso e freddo: ancora temporali al Nord-Ovest, Alpi, Prealpi, dorsale appenninica, Isole Maggiori e versante tirrenico; più probabili nel pomeriggio, ma con qualche nuvola e qualche piovasco non escluso anche al mattino.

Anche Giugno e il relativo ponte del 2 inizierà con un ingannevole sole al mattino e il copione resterà lo stesso: nel pomeriggio ci saranno frequenti acquazzoni a ridosso dei rilievi e poi in discesa verso le pianure adiacenti, con un movimento delle celle temporalesche in prevalenza da Nord-Est verso Sud-Ovest.

Nel dettaglio - Martedì 30. Al nord: temporali pomeridiani su Alpi, Prealpi, Appennino. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi diffusa instabilità temporalesca. Al sud: piogge e temporali sparsi.

- Mercoledì 31. Al nord: maltempo in Piemonte, piovaschi in Emilia. Al centro: condizioni di tempo spiccatamente instabile.

Al sud: diffusamente instabile, maltempo in Campania.

- Giovedì 1. Al nord: temporali sulle Alpi. Al centro: dapprima soleggiato ovunque, poi tanti temporali su Sardegna, Toscana, Umbria e Lazio. Al sud: temporali sparsi.

Tendenza: nei giorni successivi avremo ancora occasioni per piogge e temporali sparsi, soprattutto dopo metà giornata.

(ANSA).