Nubifragio nel Sassarese, crollano loculi nel cimitero a Thiesi

(ANSA) - THIESI, 30 MAG - La bomba d'acqua che dalle 16, per circa un'ora, si è abbattuta sulla zona del Meilogu, non ha risparmiato Thiesi, dove sono caduti 43,6 mm di pioggia.

Un'eccezionale ondata d'acqua ha divelto l'asfalto lungo la strada che collega il paese con Bessude, che è stata chiusa al traffico. Il cimitero è stato completamente allagato, una fila di loculi è crollata e si registrano danni in molte parti.

Le strade del paese si sono trasformate in fiumi, numerosi scantinati e piani terra delle abitazioni sono state sommersi dall'acqua. Piccole frane e crolli in diverse zone del centro abitato. Due automobilisti hanno dovuto abbandonare le proprie auto e mettersi in salvo per non essere travolti dall'acqua.

"È un disastro, un disastro", ripete il sindaco, Gianfranco Soletta, mentre organizza i primi interventi di soccorso con la Protezione civile e i vigili del fuoco. "Adesso facciamo il possibile, poi domani cercheremo di quantificare i danni. Per fortuna non sembra che al momento ci siano persone ferite o in grossa difficoltà". (ANSA).