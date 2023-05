Santanchè, la barca affondata è una disgrazia ma c'è un problema sicurezza

"Purtroppo è stata una disgrazia, e le disgrazie come gli incidenti fanno parte della vita, ma certo dobbiamo lavorare su quella che è la messa in sicurezza del nostro territorio". Lo ha detto il ministro del Turismo Daniela Santanchè, rispondendo ad una domanda sulla tragedia sul lago Maggiore.

"Molto bene chi parla di cambio climatico ma poi gli stessi sono quelli che non fanno costruire dighe, invasi per raccogliere acqua piovana - ha aggiunto arrivando all'Università Cattolica per il convegno 'Comunicare il turismo sostenibile' - Quindi i signori no dovrebbero diventare signori si perché questo è il modo di mettere in sicurezza territorio".

A proposito del disastro ambientale in Emilia Romagna il ministro ha voluto ancora una volta assicurare che le spiagge, gli stabilimenti,e strutture ricettive non hanno subito danni. "Quindi chi vuole dare una mano alla Romagna - ha concluso - Il modo migliore è andare a fare vacanze li".