Medico arrestato: Riesame, 'organizzò il delitto perfetto'

(ANSA) - BOLOGNA, 29 MAG - Giampaolo Amato, il medico di 64 anni accusato da Procura e carabinieri di Bologna di aver ucciso il 31 ottobre 2021. con un mix di farmaci la moglie Isabella Linsalata, "lungi dall'aver agito sotto impulso irrefrenabile, ha freddamente organizzato un omicidio che si avviava ad essere 'il delitto perfetto'". Lo scrive il Tribunale della Libertà, motivando il rigetto del ricorso dei difensori e la conferma della custodia in carcere, decisa dopo l'udienza del 24 aprile.

Amato, per il Riesame, potrebbe commettere altri reati, "per gelosia o per vendetta", nei confronti dell'altra donna con cui aveva una relazione o della cognata. (ANSA).