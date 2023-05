Paura e rabbia a Sant'Anastasia, 'si litiga per niente'

Paura, ma anche rabbia, tra la gente di Sant'Anastasia, nel Napoletano, dove ieri sera una bambina di 10 anni si è salvata per miracolo, centrata alla testa da uno dei proiettili, una pioggia, esplosi da una mitraglietta e una pistola da due ragazzi a bordo di uno scooter. E pensare che lei e la sua famiglia erano andati in quel bar solo per prendere un gelato. Ma a Sant'Anastasia, da qualche tempo, si rischia la vita anche così.

Oggi c'è una comunità sotto choc. Anzi due, perché la famiglia vittima di quella che sembra essere una "stesa" successiva a un litigio tra giovani, è residente nella vicina Pollena Trocchia, i cui cittadini sono altrettanto indignati e spaventati per quanto accaduto nella centralissima piazza Cattaneo di Sant'Anastasia. Una piazza da sempre ritrovo di giovani e ragazzini, ma divenuta anche centro di scorribande e litigi, il più delle volte per motivi banali. "Litigano per niente - raccontano le persone più anziane -, per motivi stupidi si azzuffano, urlano, usano le armi, mostrano le pistole per farsi paura, e questa volta per poco non c'è scappato il morto. Dove sono i genitori, dove sono i controlli?".

Zuffe tra ragazzini, tra adolescenti, che spesso terrorizzano i più piccoli. E sarebbe stato proprio un litigio tra giovani a far scattare la follia. Poco prima della sparatoria alcuni ragazzi avevano litigato in piazza, ed erano stati cacciati dal bar antistante la pasticceria dove è poi avvenuta la sparatoria.

I residenti della zona sono stati i primi a soccorrere la famiglia. Sono scesi ad aiutare e la rabbia ha preso il sopravvento. Come spiega Fabio: "Ho visto tanta indignazione - racconta -, non c'era solo paura, ma voglia di isolare questi scellerati, di parlare, di non accettare passivamente. Gli anni della paura pura, quelli delle sparatorie tra i clan per il predominio del territorio, sono lontani. Ora abbiamo bisogno di reagire, e sono contento che i miei concittadini si ribellino".

Rabbia anche a Pollena Trocchia, i cui residenti si chiedono come sia possibile "uscire per un gelato e ritrovarsi in ospedale con un colpo conficcato in testa". "E' assurdo - hanno commentato alcune mamme all'uscita della scuola frequentata dal fratellino della piccola ferita - poteva capitare a chiunque di noi. Poteva essere un nostro figlio, non possiamo aver paura di uscire a prendere un gelato o una pizza. Ci auguriamo che mamma e figlia escano al più presto dagli ospedali e tornino tra noi. Sarà una gran festa per Pollena Trocchia poterle riabbracciare".