'A casa coi nonni', il progetto per un affitto meno caro

L'idea arriva da lontano, dai racconti di chi per studiare o lavorare fuori sede viveva "a pensione" a casa di un'anziana. Ma ora, in un momento storico nel quale il "caro affitti" fa tanto rumore, il progetto di coabitazione "A casa con i nonni", ideato dalla cooperativa lucana "Universosud", si propone come soluzione anche per contrastare la solitudine di tanti pensionati e per "educarli" al mondo digitale. Per poi arrivare a "realizzare la più grande casa dello studente diffusa sul territorio nazionale".



Ovviamente, a costi contenuti. Presentato nell'aprile del 2022, il progetto decollerà il prossimo anno accademico. Si partirà - racconta all'ANSA il presidente di "Universosud", Antonio Candela - dalla città di Potenza. Determinante la collaborazione con l'Ordine degli psicologi che incrocerà le domande dei giovani e le offerte dei pensionati. Il tutto passerà per una piattaforma digitale: l'obiettivo è quello di abbinare profili in grado di creare un modello virtuoso di housing sociale. I giovani ospiti non pagheranno "un vero affitto" ma parteciperanno "alle spese di casa con un rimborso mensile, collaborando nelle questioni quotidiane, mantenendo una propria autonomia", ma rendendosi disponibili a fare un po' di compagnia e ad aiutare i "nonni" nell'educazione digitale.



Il progetto - che ha ottenuto il patrocinio pure della Uil, della Uil pensionati, del Comune di Potenza, dell'Università degli Studi della Basilicata e della Confcooperative - cerca quindi di trovare concrete risposte a diverse criticità, a partire dalla mancanza di alloggi e dalle difficoltà derivanti dai contratti "in nero". "Sono stato anch'io - ricorda Candela - uno studente fuorisede, qui a Potenza. E conosco bene quindi i problemi di chi in questo momento sta protestando in giro per l'Italia. Noi, partendo dal capoluogo lucano, riproponiamo un modo di coabitare tanto utilizzato negli anni Sessanta e Settanta, ma con un occhio al futuro, andando incontro anche alla necessità, e in molti casi alla voglia, delle persone più avanti con l'età di imparare a muoversi nel mondo digitale".

Sulla questione "caro affitti" è al lavoro anche la Regione Basilicata: nelle prossime settimane si riunirà un tavolo - di cui faranno parte anche Ardsu (l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario), Università e governo - per esaminare le opportunità derivanti dal bando Pnrr dedicato alla residenze universitarie. La stessa Ardsu ogni anno, attraverso un bando, assegna un centinaio di alloggi a costo agevolato per gli studenti universitari nella città di Potenza, mentre a Matera si attende ormai da tempo la realizzazione di uno studentato.