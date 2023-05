Scudetto Napoli: morto uno dei feriti a colpi d'arma da fuoco

(ANSA) - NAPOLI, 05 MAG - E' morta una delle quattro persone ferite a Napoli da colpi d'arma da fuoco durante i festeggiamenti per lo scudetto. Lo si apprende dalla Polizia.

Si tratta di un giovane di 26 anni che era stato ricoverato all'ospedale Cardarelli in gravi condizioni. La dinamica è in corso d'accertamento. (ANSA).