Kiev, respinti oltre 60 attacchi russi in poche ore

Le forze armate ucraine hanno respinto oltre 60 attacchi russi in poche ore, concentrati in tre aree: Lyman, Bakhmut e Marinka, con aspri combattimenti ancora in corso a Bakhmut e Marinka. Lo riferisce lo stato maggiore delle forze armate ucraine nel suo aggiornamento mattutino sulla situazione pubblicata su Facebook, secondo Ukrinform.

I difensori ucraini hanno attivato la contraerea e distrutto quattro droni Lancet. Unità missilistiche e di artiglieria ucraine hanno colpito, inoltre, un posto di comando, otto presidi russi, due depositi di munizioni e una centrale elettronica il 4 maggio.

Ieri - aggiunge lo stato maggiore - i russi hanno lanciato dieci attacchi missilistici contro le città di Kramatorsk e Zaporizhzhia, oltre a 75 attacchi aerei e 65 attacchi MLRS contro postazioni di truppe ucraine e insediamenti, con vittime civili e danni a edifici residenziali privati, istituzioni educative, asili e altre infrastrutture civili.

La Russia - prosegue la nota - ieri ha anche lanciato numerosi droni contro l'Ucraina, utilizzando UAV d'attacco Shahed di fabbricazione iraniana. La Difesa ucraina ne ha distrutti 18 su 24.

"La probabilità di ulteriori attacchi missilistici e aerei in tutta l'Ucraina rimane alta", avverte lo stato maggiore.

Continuano intanto i combattimenti a Bakhmut, mentre l'esercito russo sarebbe sulla difensiva nelle aree di Zaporizhzhia e Kherson. (ANSA).