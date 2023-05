Quattro coltellate al padre durante lite, arrestato nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - Ha accoltellato il padre al culmine di una lite. Per questo, ieri sera, i carabinieri di Peschiera Borromeo (Milano) hanno arrestato per tentato omicidio un 42enne del posto, con precedenti per reati contro la persona.

I militari sono intervenuti in un'abitazione di via Gramsci, a Peschiera Borromeo, dove un 75enne era stato accoltellato dal figlio, poi fuggito a piedi. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l'uomo, di 42 anni, disoccupato, ha colpito con quattro coltellate al torace e all'addome il padre. Un parente, spaventato dalle urla, è intervenuto riuscendo a disarmare e ad allontanare l'aggressore.

I militari hanno trovato il 42enne in un parcheggio sotterraneo di un centro commerciale, dove aveva cercato di nascondersi.

La vittima è stata portata all'ospedale San Raffaele di Milano in gravi condizioni. All'interno dell'appartamento è stato trovato il coltello. Il 42enne è stato arrestato e portato nel carcere di San Vittore. (ANSA).