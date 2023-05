Intesa,in Italia più investimenti digitali ma sotto media Ue

E’ quanto viene messo in evidenza da un’analisi della Direzione Studi e Ricerche Intesa Sanpaolo e di Trends and Technologies di Intesa Sanpaolo Innovation Center, in occasione del lancio della seconda edizione di Up2Stars, il programma per la valorizzazione e la crescita di startup innovative.Negli ultimi anni si è assistito ad un’accelerazione degli investimenti digitali e in nuove tecnologie (hardware Ict, software, R&S), volti a supportare il processo di rinnovamento del sistema produttivo, a promuovere la digitalizzazione dell’intero sistema economico e sociale e infine a introdurre nuovi modelli di business. Se nel periodo 2002-2012 la quota di investimenti digitali rappresentava il 15% del totale degli investimenti delle imprese, nel decennio successivo ha raggiunto il 21%, confermando la crescente rilevanza di questi asset come leva strategica di sviluppo. L’Italia, secondo l'analisi, sconta in particolare un ritardo in termini di competenze: gli occupati in ambito scientifico-tecnologico rappresentano una quota del 18,4% sul totale della forza lavoro, a fronte di del 23% europeo.