Donna uccisa in Calabria, ipotesi delitto di 'ndrangheta

(ANSA) - CASSANO ALLO IONIO, 02 MAG - Una donna è stata uccisa stasera a colpi d'arma da fuoco in contrada Ciccotonno di Cassano allo Ionio, nell'alto Cosentino. La donna, Antonella Lopardo, di 49 anni, sarebbe stata uccisa con un'arma lunga e non è escluso possa essere stato usato un fucile kalashnikov.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima era a casa insieme al marito, già noto alle forze dell'ordine, quando qualcuno ha suonato al campanello. La vittima è andata ad aprire e non appena aperta la porta è stata colpita da più proiettili. Al momento gli investigatori non escludono alcuna ipotesi, compresa quella del delitto di 'ndrangheta. (ANSA).