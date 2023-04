Due chili di cocaina in casa, arrestati madre e due figli

(ANSA) - CROTONE, 24 APR - Avevano in casa due chili di cocaina, una pistola e 700 euro in contanti. Tre persone, una donna e i suoi due figli di cui uno minore, sono stati arrestati dagli agenti della Squadra mobile di Crotone con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.

I poliziotti, durante alcuni servizi predisposti nel quartiere Acquabona di Crotone, dopo avere notato movimenti sospetti nei pressi di un'abitazione, hanno deciso di approfondire il controllo all'interno dell'immobile. Nel corso della perquisizione in casa di una donna di 54 anni, e dei suoi due figli - una ragazza di 19 anni e un ragazzo di 16 - è stata trovata la droga suddivisa in panetti assieme all'arma, perfettamente funzionante, i soldi, l'occorrente per il confezionamento dello stupefacente e un bilancino. Tutto il materiale è stato sequestrato. Il minore è stato messo a disposizione della Procura per i Minorenni di Catanzaro. (ANSA).