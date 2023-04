Altro naufragio al largo di Lampedusa, 42 salvi e 3 dispersi

Agenzia ANSA

Un barchino di 7 metri è affondato in area Sar italiana. I sopravvissuti al naufragio: '20 i dispersi'. I migranti salvati e il cadavere di un uomo sono stati portati a Lampedusa. Sono 21 gli sbarchi sull'isola in poche ore: approdati in 819 sull'isola, oltre mille nell'hotspot. Tunisia, trovati i corpi di 30 migranti vittime di naufragi (ANSA)