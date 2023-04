L'omaggio di Google alla Giornata della terra

Google dedica un doodle alla Giornata della Terra. Dal 1970 il 22 aprile si richiama l'attenzione globale sulla salvaguardia del pianeta. La celebrazione richiama l'attenzione del mondo sulla necessità di conservare le risorse naturali e promuovere la salvaguardia del pianeta ora anche contro la crisi climatica. Earthday.org, il movimento globale che organizza la Giornata della terra e recluta i movimenti ambientalisti in tutto il mondo, punta a coinvolgere governi, istituzioni, imprese e oltre un miliardo di cittadini che ormai partecipano ogni anno a questa manifestazione affinché ciascuno faccia la propria parte perché "tutti siamo responsabili". Il tema di quest'anno è "Investire sul nostro Pianeta" perché "investire in un'economia verde è l'unica via per un futuro sano, prospero ed equo".

ANSA.it La Giornata della Terra, urge investire sul Pianeta - Ambiente & Energia 'Circa 1,5 milioni di ettari persi per il cibo sprecato' (ANSA)