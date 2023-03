A Roma la nuova opera sui migranti di Harry Greb, 'Why not?'

Si intiola "Why not?" la nuova opera di Harry Greb, comparsa a Trastevere, a Roma. Rappresenta Gesù Cristo che indossa una bandiera dell'Ue e regge un barcone pieno di migranti. “Dovremmo accogliere, condividere, aiutare chi ha più bisogno - ha commentato l'artista - non girarci dall’altra parte e oltretutto fare leggi che ostacolano chi salva vite in mare. Dietro tutto ciò c’è disperazione, sopravvivenza..diritto alla vita. Se non si capisce questo rischiamo di affondare tutti. Perché l’Europa non si occupa seriamente del fenomeno migratorio?..perché no?”

