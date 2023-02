Visita a sorpresa del presidente Biden a Kiev

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden è arrivato a Kiev in una visita a sorpresa prima dell'anniversario dell'invasione. Lo mostrano immagini diffuse sui social. La premier Giorgia Meloni, si apprende da fonti diplomatiche, è attesa in giornata a Varsavia dove dovrebbe incontrare il premier polacco Mateusz Morawiecki. Il capo del governo italiano dovrebbe a breve recarsi anche a Kiev, come annunciato ieri dal presidente ucraino, per un incontro con Volodymyr Zelensky. Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha imposto sanzioni contro 333 cittadini russi e la Borsa di Mosca.