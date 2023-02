Sisma Turchia-Siria: Musumeci, da Italia nave e ospedale

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - "Mentre il gruppo di specialisti italiani è già da stamane al lavoro in Turchia, stiamo predisponendo l'invio di altre unità e beni essenziali, compreso il necessario per attrezzare un importante ospedale da campo".

Lo dichiara il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci, al termine di una lunga riunione di lavoro con il capo del Dipartimento Fabrizio Curcio. L'ulteriore invio da parte dell'Italia è stato concordato nelle ultime ore con la Commissione europea, che coordina gli interventi degli Stati membri. "Una apposita nave della Difesa, messa a disposizione dalla Marina Militare - aggiunge Musumeci - curerà prima possibile il trasporto della missione italiana verso la Turchia". (ANSA).