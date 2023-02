Ritrovato morto 27enne scomparso a Brindisi,corpo in acque porto

(ANSA) - BARI, 05 FEB - E' stato ritrovato morto il 27enne Aris Barletta di cui la famiglia aveva denunciato la scomparsa venerdì. Il suo corpo è stato trovato dai Vigili del fuoco nelle acque del porto di Brindisi, nei pressi di un cantiere navale, dove il giovane era stato visto l'ultima volta. Il cadavere era in prossimità di un ponticello per l'attraversamento pedonale.

Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di un incidente, il 27enne sarebbe scivolato in acqua. Indagano i carabinieri.

