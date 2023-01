Pinelli, garantiremo autonomia e indipendenza giudici

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - "Sento, in questo momento e in questa sede, tutta la responsabilità del compito appena affidato a tutti i nuovi consiglieri, e a me che oggi li rappresento. Sono, e siamo tutti, consapevoli della delicatezza della funzione che siamo chiamati a svolgere: garantire l'autonomia e l'indipendenza dell'ordine giudiziario, "pilastro - come ci ha ricordato il Presidente della Repubblica - della nostra democrazia". Lo ha detto il vicepresidente del Csm Fabio Pinelli alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario.

Il Csm affronterà "le sfide, numerose e complesse, del sistema giustizia, portando avanti al contempo l'ideale del magistrato che noi riteniamo debba essere perseguito: il magistrato che si distingua per il rigore professionale, per il riserbo in tutti i comportamenti, e per il rispetto della dignità delle persone. L'esercizio del potere giudiziario deve sempre compiersi nel rispetto della sottoposizione alla legge del magistrato e nella piena tutela della dignità della persona", ha aggiunto Pinelli. (ANSA).