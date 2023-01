Migranti: secondo soccorso per Geo Barents, 'dall'Italia nessuna risposta'

Nuovo soccorso per la Geo Barents. "Mentre andavamo verso nord - informa Medici senza frontiere - abbiamo ricevuto un'allerta da Alarm Phone. Geo Barents si è diretta verso il punto segnalato, ma durante la navigazione abbiamo incontrato un'altra imbarcazione in difficoltà in acque internazionali (zona SAR Libia). Abbiamo così effettuato il salvataggio: 61 persone, tra cui 13 donne e 24 minori (un bambino ha meno di 1 anno).

Le autorità italiane sono state avvertite, ma non abbiamo ricevuto al momento nessuna risposta".

Adesso a bordo ci sono 130 sopravvissuti (69 persone soccorse ieri, 61 oggi).