(ANSA) - PERUGIA, 06 AGO - Prosegue il calo degli attualmente positivi al Covid in Umbria: sono 17.089 secondo i dati della Regione aggiornati a sabato 6 agosto, 488 meno di venerdì (erano più di 22 mila il 25 luglio e quasi 20 mila sabato della scorsa settimana).

In calo anche il tasso di positività, al 20,14 per cento (21,26 venerdì), con 690 nuovi casi accertati e un totale di 3.425 tamponi (tra molecolari e test antigenici) analizzati.

I guariti giornalieri sono 1.176 e si registrano atri due decessi, 1.988 in tutto.

I ricoverati sono 242, due in più, cinque dei quali (uno in più) in terapia intensiva. (ANSA).