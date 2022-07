Governo verso la crisi, la giornata in diretta

Ore cruciali per le sorti del governo Draghi. Nell'aula del Senato è in corso la discussione sul dl aiuti. L'esito della votazione di fiducia - il M5s ha annunciato che non la voterà - è atteso entro le ore 15. La "chiama" dei senatori è infatti prevista a partire dalle 13.30 e il risultato del voto dovrebbe arrivare tra le 14:30 e le 15.

12:11 Berlusconi: "FI attende le decisioni di Draghi, le urne non ci preoccupano"

"I numeri dicono che il governo potrebbe proseguire il suo lavoro fine a fine legislatura anche senza il M5s. FI, in continuità con l'atteggiamento di responsabilità che ha sempre contraddistinto la sua azione, attende con rispetto le determinazioni del presidente Draghi e le indicazioni che darà il capo dello Stato. È chiaro e innegabile che eventuali elezioni anticipate in un momento così delicato per l'Italia saranno da attribuire unicamente all'atteggiamento irresponsabile dei 5S. Se dovesse accadere, andare alle urne non ci preoccupa: anzi siamo certi che il risultato elettorale premierebbe il c.destra". Così Silvio Berlusconi.

11:42 Governo:Gentiloni, seguiamo l'Italia con preoccupato stupore

"Rispetto all'evoluzione politica in Italia, io parlo spesso di acque agitate. In queste acque agitate con guerra, alta inflazione, rischi energetici, tensioni geopolitiche la stabilità è un valore in sé e penso che in questo momento serva coesione e non procurare instabilità e quindi noi seguiamo l'evoluzione della situazione italiana ovviamente con tutto il distacco del caso dal punto di vista ufficiale. Dal punto di vista personale il distacco è un po' più relativo, ma comunque la seguiamo direi con preoccupato stupore". Lo ha detto il commissario Ue all'Economia Paolo Gentiloni interpellato sulla possibile crisi di Governo.

Ore 11:15 Fallisce la mediazione di D'Incà, Draghi vuole la fiducia

E' fallito il tentativo di mediazione al Senato da parte del ministro dei Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà. Ai capigruppo parlamentari che ha riunito prima dell'Aula, si era proposto di evitare la fiducia sul provvedimento ma di votare articolo per articolo. D'incà ha avuto un confronto con il presidente Draghi il quale ha indicato come unica via percorribile la richiesta di fiducia.

Ore 11:03 Letta: "Maggioranza senza M5s improbabile, seguiremo le indicazioni di Draghi e Mattarella"

Una maggioranza senza il M5s "a me sembra un'ipotesi totalmente improbabile. Dopodiché il Parlamento è sovrano, quindi ascolteremo tutti". Così il segretario del Pd Enrico Letta. "Quello che è successo ieri a Roma e la decisione del M5s di non votare la fiducia al decreto Aiuti cambia lo scenario politico. Prendiamo atto di questa scelta, non è la nostra: è una scelta che ci divide", ha sottolineato.

Il segretario dem ha poi spiegato che seguirà le indicazioni del premoier e del Capo dello Stato. "Quello che è accaduto ovviamente è un passaggio di discontinuità molto forte di cui si deve prendere atto e non si può fare finta di niente. Quello che deve avvenire in parlamento è un chiarimento in cui ognuno dice chiaramente cosa vuole fare, ovviamente sulla base delle intenzioni del presidente del Consiglio. Dopodiché sta al presidente della Repubblica e al presidente del Consiglio e noi seguiremo, come abbiamo sempre fatto, con spirito estremamente collaborativo nei confronti delle istituzioni, le indicazioni che Draghi e Mattarella daranno". Lo ha detto il segretario del Pd Enrico Letta in un punto stampa a Milano. "Si è aperta una fase nella quale gli ultimi 9 mesi possono essere molto utili e proficui per una svolta sociale: lotta alla precarietà, salario minimo, riduzione delle tasse sul lavoro". In parlamento "andremo a dire che siamo disponibili a una continuazione di questa esperienza di governo con questa svolta sociale", ma "non siamo disponibili a tirare avanti chicchessia".





Ore 10:44 Dal Mas (Fi) si appella a Draghi: "Non favoriamo Putin"

"Mi permetto di fare un appello al presidente Draghi che è certamente al momento la personalità più eminente in Europa e che dà lustro all'Italia: non facciamo un favore a Putin agevolando con la caduta del governo italiano il disegno del dittatore russo. Non capisco davvero quale sia il senso di responsabilità che hanno i senatori del M5s. Bisogna dunque trovare una soluzione per una conclusione ordinata della legislatura nell'interesse esclusivo delle famiglie e delle imprese italiane già in grave difficoltà e che lo saranno ancora di più nelle prossime settimane". Lo ha detto il senatore di Forza Italia Franco Dal Mas intervenendo in aula al Senato durante la discussione sul dl Aiuti.

Ore 10:17 Di Maio riunisce i senatori e i deputati di Ipf

E' in corso in videoconferenza, secondo quanto si apprende, una riunione congiunta dei gruppi di Camera e Senato di Insieme per il futuro. Luigi Di Maio ha convocato deputati e senatori per fare un punto dopo che il Movimento 5 Stelle ha deciso di non partecipare al voto di oggi al Senato sul decreto Aiuti.

Ore 10:10 Riunione Berlusconi-Tajani e i capigruppo di Forza Italia

Come si apprende da fonti di Forza Italia, il presidente Silvio Berlusconi ha riunito il coordinatore nazionale Antonio Tajani e i capigruppo al Senato e alla Camera, Annamaria Bernini e Paolo Barelli, per analizzare gli sviluppi della situazione politica. L'incontro si tiene in videoconferenza.