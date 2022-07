Ai 120 km/ora su monopattino, denunciato italiano in Svizzera

(ANSA) - AOSTA, 14 LUG - Un ventitreenne italiano è stato denunciato dalla polizia cantonale del Vallese perché viaggiava alla velocità di 120 chilometri orari su un monopattino elettrico. E' accaduto a Glis, in Svizzera. Il giovane - domiciliato in quella regione - è stato fermato verso le 23.45 durante un controllo del traffico. La velocità è stata rivelata dall'autovelox. Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che il monopattino aveva un'"accelerazione estrema": era dotato di un motore con una potenza di 4000 watt (secondo le leggi svizzere per la circolazione la potenza massima deve essere di 500 watt). Il veicolo è stato sequestrato. L'accusa per il ventitreenne è di violazione della legge sulla circolazione stradale. (ANSA).