Caso Haggis: difesa, 'nessuna violenza, chiesta revoca arresto'

(ANSA) - BARI, 30 GIU - Questa mattina la difesa del regista e sceneggiatore canadese premio Oscar Paul Haggis ha depositato istanza di revoca della misura cautelare. Haggis è agli arresti domiciliari dal 19 giusto per i reati di violenza sessuale e lesioni aggravate su una 28enne inglese. "L'istanza di revoca - spiega il legale, il penalista barese Michele Laforgia - si basa non solo sulla base del dato, che era già stato accertato, dell'assenza di lesioni da rapporto sessuale di carattere ginecologico, ma anche sulla base degli esiti del lungo incidente probatorio di ieri". Per 8 ore e mezza ieri la presunta vittima dinanzi alla gip Vilma Gilli, la stessa che ha firmato l'ordinanza di arresto per Haggis, ha risposto alle domande di accusa e difesa per cristallizzare il suo racconto.

"A nostro avviso - dice l'avvocato Laforgia - sono state ampiamente confermate tutte le ragioni per le quali in questa vicenda non c'è stata alcuna violenza sessuale". (ANSA).