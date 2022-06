Omicidio in rissa tra bande, 24 arresti

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - Dalle prime ore di questa mattina, nelle province di Milano e Monza Brianza, i Carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo 24 arresti inerenti un'indagine per l'omicidio di un 21enne accoltellato nel corso di una violenta rissa tra bande il 29 settembre 2021.

I militari stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente dai gip presso il Tribunale per i minorenni e quello ordinario del capoluogo lombardo.

L'omicidio sarebbe scaturito da un regolamento di conti nell'ambito di un giro di spaccio di stupefacenti.

Si chiamava Dimitry Simone Stucchi il 21enne ucciso il 29 settembre 2021 a Pessano con Bornago (Milano) all'interno dei giardinetti in via della Vigna. Il giovane era stato colpito da un fendente sotto un'ascella che aveva raggiunto il cuore.

I due gruppi, secondo le indagini, provenivano da Pessano e da Vimercate (Milano) ed erano formati da 15 e 10 persone che si erano date appuntamento per la 'resa dei conti' sui social. Alla base dello scontro, pare, una presunta partita di droga non pagata. (ANSA).