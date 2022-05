Coppia in detenzione domiciliare, lui preferisce il carcere

(ANSA) - MILANO, 13 MAG - Marito e moglie stavano scontando una condanna definitiva in detenzione domiciliare per una serie di furti ma l'uomo, dopo un breve periodo di permanenza in casa, ha scritto ai magistrati: "Signor giudice mi faccia andare in carcere, non ce la faccio più con mia moglie".

Il giudice di sorveglianza l'ha accontentato ed è arrivato il provvedimento di esecuzione. L'uomo è quindi stato trasferito al carcere di Varese dei Miogni, nel timore che la situazione degenerasse, a causa delle frequenti liti.

La donna è una dipendente del ministero delle Finanze affetta da cleptomania. Il marito ha un passato turbolento dal punto di vista penale per vari reati.

I litigi anche per reciproche accuse in relazione ai quindici processi che hanno in corso. (ANSA).