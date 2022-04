Stabile quadro dati giornalieri Covid in Umbria

(ANSA) - PERUGIA, 15 APR - Continua essere un quadro sostanzialmente stabile quello dei dati Covid giornalieri in Umbria aggiornato dalla Regione. Caratterizzato da due ricoverati in meno, ora 271, e ancora senza nuove vittime.

Nell'ultimo giorno sono emersi 1.097 nuovi casi e 1.327 guariti, con gli attualmente positivi in discesa a 13.438, 230 in meno.

Sono stati analizzati 6.643 tra tamponi molecolari e test antigenici, un migliaio in meno del giorno precedente, con un tasso di positività del 16,5 per cento, stabile rispetto al dato registrato venerdì della scorsa settimana. (ANSA).