Fontana, piano per 100 mila profughi

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - La Lombardia sta predisponendo un piano per l'accoglienza di 100 mila profughi che potrebbero arrivare nei prossimi giorni dall'Ucraina. Lo annunciato il presidente della Regione Attilio Fontana, intervistato su Radio24.

"Stiamo predisponendo un piano per la distribuzione dei profughi a livello regionale. Tenuto conto dei 55 mila ucraini residenti in Lombardia", gli arrivi stimati sono "intorno ai 100 mila - ha detto Fontana -, uno o due persone per ogni ucraino residente. Probabilmente saranno meno, però ci dobbiamo preparare per una evenienza di questo genere". Oltre ad aver messo a disposizione gli ex Covid hotel, che sono già pronti, "stiamo facendo una ricognizione anche delle case Aler", gli edifici di edilizia popolare di proprietà della Regione, "per capire se anche in queste possano individuarsi dei luoghi di accoglienza", ha aggiunto il governatore. Allertate anche le ong e le associazioni di volontariato del territorio. (ANSA).