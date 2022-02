Politico Sud Corea diventa avatar, spopola in vista elezioni

In Corea del Sud esperimento tecnologico in vista delle elezioni del 9 marzo. Il team del candidato del People Power Party, il conservatore Yoon Suk-yeol, 61 anni, ha sviluppato un avatar digitale. Usa un linguaggio sviluppato dall'Intelligenza Artificiale con lo scopo di attrarre gli elettori più giovani. Da quando ha debuttato, il 1 gennaio, l'avatar che si chiama 'AI Yoon' (AI sta per intelligenza artificiale) ha attirato milioni di visualizzazioni e decine di migliaia di persone hanno posto domande. E' la prima volta al mondo che un deepfake, cioè un video generato artificialmente, è ufficiale. Ci sono stati in passato esempi, come il video di Barack Obama che insulta Donald Trump, ma erano dei falsi.

ll vero candidato Yoon ha registrato più di 3.000 frasi -- 20 ore di audio e video -- per fornire dati sufficienti ad un'azienda di tecnologia locale a creare l'avatar. Quello che l'avatar dice è scritto dal team del politico. L'approccio ha dato i suoi frutti. Le dichiarazioni di AI Yoon hanno fatto notizia nei media sudcoreani e sette milioni di persone hanno visitato il sito "Wiki Yoon" per fare domande all'avatar.

"L'establishment politico è stato troppo lento di fronte a una società in rapida evoluzione", spiega Baik Kyeong-hoon, a capo dello staff del politico, che contempla molti giovani tra i 20 e i 30 anni.