Gdf sequestra 'medicinali anti-Covid' non autorizzati

(ANSA) - CIVITANOVA MARCHE, 03 GEN - Sequestrati a Civitanova Marche (Macerata) 3.600 medicinali di produzione cinese, recanti esclusivamente scritte in lingua cinese, sprovvisti della necessaria Autorizzazione all'immissione in consumo rilasciata dall'Aifa, e pubblicizzati sul web quale rimedio e cura all'infezione da Covid-19. Sono stati i finanzieri della compagnia di Civitanova Marche, durante servizi di controllo economico del territorio, a scoprire il carico all'interno di un'auto, perché insospettiti dagli strani movimenti posti in essere dal conducente di origine cinese.

L'uomo non è stato in grado di esibire alcun tipo di documentazione a corredo della merce trasportata - anche in relazione all'acquisto della stessa - ed è stato segnalato alla Procura di Macerata per i reati di ricettazione (art. 648 del Codice Penale) e distribuzione ed importazione di medicinali non autorizzati, (art. 147, comma 2, del Decreto Legislativo 219 del 2006). I prodotti medicali sono stati conseguentemente sottoposti a sequestro probatorio, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria. (ANSA).