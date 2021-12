Ferrero arrestato "rischio gravissimo" di nuovi delitti, indagata anche l'ex moglie

Massimo Ferrero è stato arrestato per "un concreto e gravissimo pericolo di commissione di delitti analoghi a quelli per cui si procede", si legge nell'ordinanza di custodia cautelare che ha portato il presidente della Sampdoria, ormai ex, nel carcere di San Vittore per il crac di 4 società nel settore alberghiero, turistico e cinematografico con sede in provincia di Cosenza.

Nella stessa inchiesta è indagata anche la ex moglie Laura Sini. Per la donna, per la quale i pm avevano chiesto gli arresti domiciliari, il Gip ha disposto il divieto temporaneo di esercitare attività di impresa e di uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese interdicendola per 12 mesi. Laura Sini è indagata nella sua qualità di allora consigliera di amministrazione della Ellemme - fino al dicembre 2010 - per bancarotta fraudolenta per distrazione.

Già ieri la figlia Vanessa e il nipote Giorgio erano stati posti agli arresti domiciliari per lo stesso reato di bancarotta fraudolenta che ha portato in carecere il padre.