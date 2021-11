Nuova campagna turismo Umbria punta sul cuore

(ANSA) - PERUGIA, 12 NOV - L'Italia senza Umbria sarebbe come una persona senza il suo cuore: parte da questa idea la nuova campagna promozionale per il turismo invernale della Regione che prenderà il via il 14 novembre. Punta quindi ancora al "cuore verde", giocando su elementi come calore e accoglienza, il nuovo concept, creato dall'agenzia Armando Testa: "Come sarebbe l'uomo senza il suo cuore? Sarebbe l'Italia senza l'Umbria". Campagna che è stata presentata a Palazzo Donini dalla presidente della Regione Donatella Tesei, dall'assessore al Turismo Paola Agabiti e da Raffaele Balducci, direttore creativo dell'Agenzia.

Di un nuovo modo di comunicare l'Umbria ha parlato Tesei.

"L'Umbria - ha detto- deve essere attrattiva in tutti i mesi dell'anno, per valorizzare le nostre eccellenze che mettiamo così a disposizione del sistema Paese. La nostra è una regione straordinaria di cui dobbiamo essere fieri". Obiettivo, ha ricordato Agabiti "è di consolidare il trend di crescita e l'appeal del brand Umbria". "Una campagna di comunicazione - ha aggiunto - che avviene in un contesto in cui il motore del comparto turistico non può ancora girare a pieno regime, ma ci consente rispetto ai mesi scorsi di guardare con una prospettiva diversa l'evoluzione pandemica". L'idea del concept è nata da "un'osservazione semplice e vera": per l'essere umano il cuore ha una posizione centrale, sia geograficamente che emotivamente.

Perché il cuore è il luogo dove risiedono emozioni, passioni, intuizioni. L'Umbria, da tempo riconosciuta come "cuore verde d'Italia", ha una posizione centrale non solo geograficamente, ma anche come crocevia di emozioni e calore. "Quest'estate - ha ricordato Balducci -, dell'Umbria, abbiamo mostrato il suo 'mare' di esperienze, arte e sapori. In questa stagione, fatta di raccoglimento e festività natalizie, ne sveliamo anche i valori più intimi, come l'accoglienza e il calore umano della sua gente". Per il ruolo di ambasciatore della campagna è stato scelto Marco Bocci, profondamente legato al territorio. La campagna (costata 1,5 milioni di euro, "tutte risorse di riprogrammazione di fondi comunitari" come ha ricordato Agabiti) sarà in onda da domenica 14 novembre nei cinema, in tv, stampa, radio, web. (ANSA).