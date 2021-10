Ex Ilva: un operaio ferito in incidente. Ieri altri morti sul lavoro. Bonomi: inaccettabile, intervenire

Incidente sul lavoro nell'area Pla 2 (Produzione Lsmiere) dello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia (ex Ilva) di Taranto. Un caporeparto della manutenzione meccanica, mentre ieri sera operava sotto le linee di produzione, è scivolato cadendo su un cumulo di scarti di lamiere taglienti. Lo riferisce il coordinamento provinciale Usb, aggiungendo che "determinante è stato il soccorso fornito dai dipendenti di una ditta dell'appalto". Il lavoratore è ricoverato in ospedale. Le sue condizioni non sarebbero gravi. L'incidente è avvenuto mentre era in corso l'attività di manutenzione presso il convogliatore scarti Bertolotti.

Bonomi: inaccettabile morire al lavoro, intervenire prima - "Andare a lavoro e morire non lo possiamo accettare. Quello che ho proposto è di partire da subito per fare dei tavoli per discuterne con i sindacati. La pagella arriva dopo il fatto tragico ma io voglio intervenire prima che accadono questi incidenti. Voglio evitare che si verifichino questi incidenti". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, nel corso dell'assemblea di Federchimica.