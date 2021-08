Incendio a Milano, le prime foto dall'interno della Torre

(ANSA) - MILANO, 31 AGO - Sono impressionanti, nelle prime foto fornite dai Vigili del fuoco, gli interni del grattacielo bruciato a Milano domenica. Le fiamme hanno divorato tutto all'interno della Torre dei Moro di via Antonini. I vigili del fuoco, coordinati dall'aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Marina Petruzzella, sono entrati di nuovo nell'appartamento al quindicesimo piano dove si sarebbe originato il rogo (c'è un video agli atti), poi diffusosi per un "effetto camino" in tutta la facciata del palazzo, sfruttando la "camera d'aria" tra la struttura esterna di rivestimento e quella principale. In un modo "mai visto, dall'alto verso il basso", spiegano gli investigatori, che vanno avanti nelle verifiche sull'innesco dell'incendio. Anche perché, come ha riferito a verbale il custode della Torre, l'elettricità nell'abitazione nel mirino "era stata staccata" verosimilmente dal proprietario prima di partire per le vacanze. Proprietario che non è rientrato a Milano dopo il rogo. (ANSA).