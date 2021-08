Conduttore tv arrestato, 'non spaccio, cerco di curarmi'

(ANSA) - MILANO, 26 AGO - "Non sono uno spacciatore, la sostanza non era destinata a feste o altro, era per me, ne sono dipendente da molti anni ormai e sto cercando di seguire un programma terapeutico che prevede di 'scalare' riducendo mano a mano il consumo". Così, in sintesi, si è difeso stamani, davanti al gip Sara Cipolla, Ciro Di Maio il conduttore tv e attore arrestato due giorni fa a Milano per essersi fatto inviare un litro di Gbl, liquido conosciuto anche come 'droga dello stupro', dall'Olanda. "E' seguito da un medico - ha spiegato l'avvocato Nadia Savoca - e sta seguendo un percorso terapeutico che prevede l'assunzione in dosi sempre minori". La difesa, dopo l'interrogatorio, ha chiesto al gip che venga applicata a Di Maio, rinchiuso per ora a San Vittore, una misura meno afflittiva, ossia o i domiciliari o l'obbligo di firma. (ANSA).