Covid: in Alto Adige 1.559 positivi dopo il vaccino

Sono 1.559 le persone che, in Alto Adige, sono risultate positive al Covid-19 dopo esse state vaccinate, con una o due dosi. Il dato, accertato al 16 giugno scorso, è stato riferito dall'assessore provinciale alla sanità, Thomas Widmann, rispondendo in consiglio provinciale ad un'interrogazione di Josef Unterholzner (Enzian). In Alto Adige circa 265.000 persone hanno ricevuto una prima dose (dato 25 giugno).