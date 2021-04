Si lancia da un palazzo, in rianimazione dirigente del Miur

E' ricoverata in prognosi riservata al policlinico Gemelli di Roma Giovanna Boda, capo del dipartimento per le Risorse umane, finanziarie e strumentali del ministero dell'Istruzione, che ieri si è lanciata dal secondo piano di un palazzo in piazza della Libertà, al centro di Roma.

Secondo quanto si è appreso, Boda è ricoverata in rianimazione post intervento ed è sedata.

Proprio ieri era stata diffusa la notizia che la donna è indagata per corruzione, in concorso con altre persone, nell'ambito di un'inchiesta della procura di Roma relativa a presunte tangenti per affidamenti di appalti da parte del ministero.