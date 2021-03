Vaccini: al Mise la riunione sulla produzione. Bonaccini: a Figliuolo chiediamo la svolta

E' iniziata al Mise la seconda riunione del tavolo finalizzato alla produzione dei vaccini anti covid in Italia. All'incontro, presieduto dal ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, sono presenti il presidente di Farmindustria, Massimo Scaccabarozzi, con il direttore generale Enrica Giorgetti, e il direttore centro studi Carlo Riccini. Presente il Sottosegretario Franco Gabrielli. Per l'Aifa c'è il presidente Giorgio Palù. In arrivo il commissario per l'emergenza, Francesco Paolo Figliuolo.

Intanto uno studio mette a punto un algoritmo che individua per nome chi ha priorità.

Gelmini, venerdì Governo-Regioni-Curcio-Figliuolo - "Venerdì è già in programma un incontro tra governo e Regioni sul tema vaccini, al quale prenderanno parte anche il nuovo capo della Protezione civile, Fabrizio Curcio, e il nuovo Commissario straordinario per l'emergenza Covid, il generale Francesco Paolo Figliuolo". Lo ha detto la ministra degli Affari regionali Mariastella Gelmini in audizione alla Commissione parlamentare per le questioni regionali a Palazzo San Macuto a Roma.

"Abbiamo lavorato molto correttamente con Arcuri e lo ringrazio. Credo che venerdì incontreremo il neocommissario, il generale Figliuolo. L'auspicio di tutti è che nel Paese e di conseguenza anche in Emilia-Romagna arrivino molti più vaccini di quelli di prima e una svolta nelle forniture". Così il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, rispondendo ad una domanda sul cambio della struttura commissariale. "Noi organizziamo la fornitura. Ma acquisti e approvvigionamento dipendono dal governo centrale". Bonaccini ha definito "frustrante" aver l'organizzazione per vaccinare ma non poterlo fare per le poche dosi.