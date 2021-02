Marte, domani arriva rover Nasa

Ultime battute per il lungo viaggio della missione Mars 2020 della Nasa, che alle 21,55 di domani rilascerà su Marte Perseverance, il quinto rover della Nasa e il settimo finora arrivato sul pianeta rosso dall'inizio dell'esplorazione spaziale.

E' un arrivo atteso, quello di Perseverance, destinato a esplorare il bacino dell'antichissimo lago nel quale atterrerà, il cratere Jazeero, in cerca di tracce di vita passata o presente. Ad accompagnare il rover c'è il piccolo drone-elicottero Ingenuity, destinato a diventare la prima macchina del genere a volare su un pianeta diverso dalla Terra.

La curiostà e l'entusiasmo si fanno sentire anche in Italia dove l'Unione Astrofili Italiani (Uai) ha organizzato le Mars Night; serate di osservazione dedicate a Marte, con conferenze e osservazioni guidate con telescopi puntati sul pianeta rosso.

Lanciata il 30 giugno 2020, la missione Mars 2020 del Jet Propulsione Laboratory della Nasa è la terza a raggiungere Marte nell'arco di dieci giorni, dopo la missione Hope degli Emirati Arabi e la Tianwen-1 della Cina. Sarà poi la prima a rilasciare un rover sul suolo marziano, considerando che l'altra missione programmata per farlo, la Tianwen-1, lo farà solo in maggio.

Dopo un viaggio di 3,9 milioni di chilometri, il veicolo è in buone condizioni, rileva la Nasa, e l'atterraggio può essere confermato nell'orario previsto.