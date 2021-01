Minori afgani nascosti tra pneumatici Tir, salvati da cc

(ANSA) - MONZA, 31 GEN - Sei giovani afgani, di cui quattro minorenni, sono stati salvati dai carabinieri dopo essere stati scoperti viaggiare stipati in un autoarticolato proveniente dalla Serbia, tra decine di pneumatici, fermato a Caponago (Monza). Erano in viaggio da otto mesi per arrivare in Serbia, al campo profughi di Bogovadja.

A dare l'allarme - lo scorso giovedì sera, ma la notizia si è saputa ora - è stato l'autista del mezzo, un cittadino macedone, il quale mentre stava aspettando di scaricare in una zona industriale ha sentito voci provenire dall'interno del camion.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e i soccorritori del 118.

I due maggiorenni sono stati inseriti nello Sprar, il Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, mentre i quattro minori sono stati accompagnati in case di accoglienza su disposizione del Tribunale per i Minorenni di Milano. Le indagini dovranno ora appurare la rete che ha organizzato il loro viaggio. (ANSA).