Covid: Vaia,un anno fa coppia cinesi, nostra vita cambiata

(ANSA) - ROMA, 29 GEN - "È passato un anno dal ricovero della coppia cinese allo Spallanzani. I primi sentimenti degli italiani erano di sbigottimento e timore, ma il messaggio dallo Spallanzani è stato 'non abbiate paurà, echeggiato da un grande Papa come Giovanni Paolo II. La nostra vita è stata trasformata". Così il direttore sanitario dello Spallanzani di Roma, Francesco Vaia, durante la conferenza stampa di presentazione del libro 'Il senso dell'insieme" presentato nel centro di alta eccellenza per le malattie infettive romano.

"Da quel giorno tutto è iniziato - ha aggiunto Vaia - Dall'isolamento del virus nel laboratorio di Virologia dello Spallanzani diretto dalla dottoressa Capobianchi, alle terapie innovative e poi fino al vaccino. La cura della coppia cinese è stato un grande orgoglio della sanità della Regione Lazio e dell'Italia". (ANSA).